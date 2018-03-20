‘Karın ağrısından götürdük, cenazesini aldık’

Kızı Oya Araç, hastanede görevli hemşirenin kendisine, babasının başını yatağa vurduğunu söylediğini belirterek, “Babamın kafasına iki üç dikiş atıldığını, korkacak bir şey olmadığını söyledi. Ancak 25 Şubat’ta babamızın vefat ettiğini söylediler. Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürdük, cenazesini aldık” dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise “Kesinlikle düşmeyle ilgili değil. Düşme var ama düşerken yere vurmamış kafasını, karyolanın kenarına vurmuş. Başının arkasındaki hilal gibi yaranın bizimle ilgisi yok” denildi. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.