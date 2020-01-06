Karikatürler yarışacak, sağlıklı yaşam kazanacak

Yeşilay dünyanın, ülkemizin ve özellikle gençlerin bağımlılıklara karşı dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın 4’üncüsünü düzenliyor. Dünyadan ve Türkiye’den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın bu yılki teması “Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi” olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular 14 Şubat 2020 tarihine kadar yesilay.org.tr adresinden yapılabiliyor.

2020’nin Yeşilay’ın kuruluşunun 100. yılı olduğunu ve bu yıl tüm bağımlılıklarla mücadelede sağlıklı yaşamın önemine odaklandıklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, yarışmayla ilgili şunları söyledi:

“Uluslararası Karikatür Yarışmasının 4’üncüsünü ‘Bağımlılıklarla Mücadelenin 100. Yılında Sağlıklı Yaşamın Önemi’ temasıyla düzenliyoruz. 3 yıldır yoğun ilgi gören yarışmamıza, geçtiğimiz yıl 51 ülkeden, 414 karikatürist, 787 farklı eserle başvurdu. Bugüne kadar yarışmaya katılan toplam eser sayısı ise 2 bin 848 oldu. Yarışmamızın bağımlılıkla mücadele misyonunu dünya çapında en iyi şekilde taşımasının yanı sıra karikatür sanatının gelişimine ve yaygınlaşmasına gösterdiği katkı da bizi çok mutlu ediyor. Bugüne kadar yarışan eserlerin yüzde 70’i yabancı karikatüristlere aitti. Bunların arasında Azerbaycanlı Soltan Soltanli, Belçikalı Luc Descheemaeker, Brezilyalı Silvano Mello, İranlı Kambiz Derambakhsh ve Sırbistanlı Borislav Stankoviç gibi dünyaca önemli isimler de bulunuyor. Aynı zamanda pek çok genç karikatürist ilk kez bu yarışmayla isimlerini duyurdu. Bu yıl da dünyanın dört bir yanından karikatüristin kendi kültürel perspektiflerini yansıtacakları ilham verici eserleri görmek için sabırsızlanıyoruz.”



Yarışmaya 100. yıl ödülü eklendi, ödül miktarı toplamda 35 bin TL’ye yükseldi

4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın teması belirlenirken sağlıklı yaşam bilincinin ve bu yönde geliştirilen alışkanlıkların bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durulmasına katkı sağlayacağı gerçeğinden hareket edildi. Yarışma sonucunda birinciyi 10 bin TL, ikinciyi 7 bin 500 TL, üçüncüyü 5 bin TL ödül beklerken, 3 kişiye de 2 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilecek. Ayrıca bir kişi 2 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Ödülü’nün ve bir kişi de 2 bin 500 TL’lik 100. Yıl Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Yeşilay, 4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 35 bin TL ödül dağıtacak.

Mazhar Osman hakkında

1884 yılında doğan ve 1951 yılında hayatını kaybeden Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman, Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran hekimdir. Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkların çağdaş yöntemlerle tedavisinde öncülük etmiştir. 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla Yeşilay’ı kurmuş ve 1945 yılına kadar başkanlığını üstlenmiştir.

Yeşilay hakkında



1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dahil olmuştur.



Türkiye genelinde 116 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 70 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. Yeşilay, 2013 yılında yapılan tüzük değişikliğiyle çalışma alanlarına rehabilitasyon hizmetini de eklemiştir. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 444 79 75 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde aktif olarak 39 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet vermektedir.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Mükemmeliyette 5 Yıldızlı Yetkinlik” belgesine sahip olan Türkiye’nin tek sivil toplum kuruluşudur.