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    Karı kocaya sokak ortasında borç dayağı

    Mehmet IŞIK/KONYA (DHA)
    17.03.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    KONYA’da iddiaya göre bir çift, aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan 4 kişi tarafından karşılaştıkları cadde üzerinde dövüldü.

    Olay, saat 03.00 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T., 01 RY 404 plakalı otomobille seyir halindeyken aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan 4 kişi ile karşılaştı.

    Karı kocaya sokak ortasında borç dayağıTrafikte başlayan tartışma otomobillerin yol kenarına çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T., ismi henüz belirlenemeyen kişilerce yol ortasında dövüldü.

    Karı kocaya sokak ortasında borç dayağıBir otelin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri dövülen çifti ambulansa alarak ilk müdahalelerini yaptı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Karı kocaya sokak ortasında borç dayağı

     

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    Etiketler: Konya , darp , dayak , gündem
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