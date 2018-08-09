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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)
09.08.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Karı-kocanın akıl almaz oyunu... Hedefinde o araçlar var

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Karı-kocanın akıl almaz oyunu... Hedefinde o araçlar var

İZMİR-Çanakkale karayolunda seyahat eden yabancı plakalı otomobillerin tekerlek ve bağlantı noktalarına, mola verdikleri yerlerde kimyasal madde sürüp, tekrar hareket ettiklerinde duman çıkmasını sağlayan, ardından da kendi araçlarıyla peşlerinden gidip, tamir etme bahanesiyle sürücülerden 100 ila 200 dolar veya euro para alan çift, Bergama'da yakalandı.

Kent merkezinde yaşayan Kader Y. (34) ve eşi Ayşe Durdu Y. (37), İzmir- Çanakkale karayolunda yabancı plakalı araçları ve özellikle gurbetçi sürücüleri kendilerine hedef seçti. Çiftin, yoldaki alışveriş merkezleri ve akaryakıt istasyonlarında mola veren sürücülerin park halindeki otomobillerinin tekerleklerine ve bağlantı noktalarına, iddiaya göre kimyasal bir madde sürüp, hareket etmesini bekleyip, sonrasında da kendi araçlarıyla peşlerinden gittiği tespit edildi. Sürdükleri kimyasal maddenin yolda giderken tekerleklerden duman çıkarmaya başlamasıyla, kurban seçtikleri sürücüleri durduran çiftin, yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, tamir edebileceklerini söylediği bildirildi. Sürücülerin kabul etmesi durumunda yerinden söktükleri tekerleği kendi araçlarına yükleyerek uzaklaşan çiftin, bir süre sonra sadece temizleyip, geri getirerek yerine taktığı ve karşılığında 100- 200 dolar veya euro para aldığı saptandı.

Karı-kocanın akıl almaz oyunu... Hedefinde o araçlar var

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Jandarma, yol üzerindeki bir alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. İzmir- Çanakkale karayolunu kullanarak Kuşadası'na tatile gitmek üzere yola çıkan Bulgaristan vatandaşı Toma Stoyanov yönetimindeki A.0853 MH plakalı otomobilin sol arka lastiğini aynı yöntemi uygulayan ve yardım bahanesiyle söken şüpheliler, dün Bergama yakınlarında jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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