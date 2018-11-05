Karı-kocadan işadamına milyon $’lık şantaja hapis cezası
İstanbul'da müteahhit A.A.H., ülkesi Irak'ta tanıştığı 28 yaşındaki Roa W. ile 3 yıl sevgili olarak yaşadı. Iraklı müteahhit kız arkadaşından ayrılmak istedi. Ancak iddiaya göre Roa W. "Ayrılmam" diyerek tepki gösterdi.
Roa W. belirli bir miktarda para vermesi karşılığında ayrılığı kabul edeceğini söyleyerek elinde birlikte oldukları görüntüler bulunduğunu öne sürdü. "İstediğim parayı vereceksin; yoksa seni Irak'a rezil ederim" dediği iddia edilen kadın işadamından 50 bin dolar para aldı.
Roa W.'nin kocası da işadamını arayarak 40 bin dolar daha vermemesi halinde görüntüleri internette yayacağını söyledi. İkili daha sonra işadamından 1 milyon dolar daha istedi.
A.A.H, Roa W.'nin İstanbul'da olduğunu öğrenince suç duyurusunda bulundu.
Roa W. ve eşi Abdülkerim C. Marmaris'te bir otelde gözaltına alındı.
Mahkeme sanıklara ayrı ayrı 3'er yıl 9 ay hapis cezası verdi.
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