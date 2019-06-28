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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL- DHA 
28.06.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Karı- koca Kadıköy'ü bu hale getirdiler

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İstanbul, Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya yolda yarıştıkları ve makas attıkları ileri sürülen karı-koca neden olduğu belirtildi.

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  • Karı- koca Kadıköyü bu hale getirdiler
  • Karı- koca Kadıköyü bu hale getirdiler
  • Karı- koca Kadıköyü bu hale getirdiler
  • Karı- koca Kadıköyü bu hale getirdiler
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Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin'in otomobilleriyle yolda yarış yaparken, makas atarak bir süre ilerledi. Ancak, Betül Şahin'in yarış sırasında makas attığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önündeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Daha sonra, arkadan gelen ve kazayı göremeyen sürücüler zincirleme kazaya karıştı. 8 aracın birbirine girdiği kazada 7 kişi yaralandı. Makasçı karı-koca ise kazayı yara almadan atlattı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan bir ailenin çocukları ise büyük korku yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukları anneleri sakinleştirdi.

Araçlarıyla makas atan ve diğer sürücülere dehşeti yaşatan karı-koca gözaltına alınarak Hasanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle yola uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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