Kargolar pazartesi (yarın) açık mı? Kargolar 28 Ekim'de çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tam gün, 28 Ekim'in ise yarım gün tatil olması nedeniyle, kargo işleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kargo şubelerinin 28 Ekim'de çalışıp çalışmadığı oldu. '28 Ekim'de kargolar açık mı?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, kargolar 28 Ekim'de açık mı? Kargolar 28 Ekim'de çalışıyor mu?
Yurt içi ve yurt dışında taşıma ve kurye hizmeti veren kargo şirketlerinin 28 Ekim Pazartesi günü çalışma planlarını merak eden vatandaşlar konu hakkındaki aramalarını sıklaştırdı. İşte, "28 Ekim'de kargolar açık mı?" ve 'Kargolar 28 Ekim'de çalışıyor mu?' sorularının yanıtı...
29 Ekim Salı günü; Aras Kargo, MNG Kargo ve Yurtiçi Kargo gibi şirketler resmi tatil olması nedeniyle tüm şube ve acentelerinde hizmet vermeyecek.
Yarım gün tatil olan 28 Ekim'de birçok kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek. Kargo şirketlerini arayarak müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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