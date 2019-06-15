Kargolar cumartesi günü açık mı?
Gönderi ya da alım yapmak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı kargolar cumartesi günü açık mı sorusu, hafta sonuna girilmesiyle birlikte merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, gönderi yapmak ya da almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı kargolar cumartesi günü açık mı olacak? İşte, kargoların cumartesi gününe dair çalışma saatleri ve o konu hakkında bazı bilgiler
Kargolar cumartesi günü açık mı sorusu gönderi yapmak ya da almak isteyen binlerce kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Peki, kargolar cumartesi günü çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?
Kargoların çalışma saatleri işletme yapısına göre değişmektedir. İşte, bazı kargo firmalarının çalışma saatleri;
YURTİÇİ KARGO: Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
PTT KARGO: PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.
MNG KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
ARAS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
SÜRAT KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
UPS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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