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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Kargolar cumartesi günü açık mı?

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Kargolar cumartesi günü açık mı?

Gönderi ya da alım yapmak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı kargolar cumartesi günü açık mı sorusu, hafta sonuna girilmesiyle birlikte merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, gönderi yapmak ya da almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı kargolar cumartesi günü açık mı olacak? İşte, kargoların cumartesi gününe dair çalışma saatleri ve o konu hakkında bazı bilgiler

Kargolar cumartesi günü açık mı sorusu gönderi yapmak ya da almak isteyen binlerce kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Peki, kargolar cumartesi günü çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların çalışma saatleri işletme yapısına göre değişmektedir. İşte, bazı kargo firmalarının çalışma saatleri;

YURTİÇİ KARGO: Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KARGO: PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.

MNG KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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