Kargolar bugün (arefe günü) ve bayramda açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?
Paket göndermek ya da almak isteyenlerin araştırdığı kargolar arefe günü ve bayramda açık mı sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. Bugün kargoların açık olup olmama durumuna göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden net bilgi edinmek istiyor. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte, gönderi yapmak ya da almak isteyenlerin merak ettiği o konu hakkında bazı bilgiler
Kargolar bayramda açık mı sorusu, 3 Haziran Pazartesi arefe günü birçok vatandaşın araştırdığı husus oldu. Kargolarını gönderecek ya da alacak olan vatandaşlar, kargolar bugün ve bayramda çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte, o konuda vatandaşların araştırdığı detaylı bilgiler
KARGOLAR BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Bayram tatilleri kargo şirketlerinin yönetim kararlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, kargo şirketlerinin bayram boyunca çalışma programları;
Yurtiçi Kargo açıklaması: 3-8 Haziran tarihlerinde tüm şube ve acentalarımız kapalı olup, 10 Haziran Pazartesi günü standart işleyiş devam edecek. Bayram süresince ise çağrı merkezi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Aras Kargo açıklaması: 3-6 Haziran 2019 tarihleri arasında hizmet verilmemektedir.
MNG Kargo açıklaması: Şube ve acenteler 3-7 Haziran arasında kapalı olacak.
Sürat Kargo: Ramazan Bayramı dolayısıyla Sürat Kargo acentaları 3 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'a kadar, 7 Haziran Cuma günü haricinde kapalı olacak.
TNT Kargo: Bayram boyunca sadece 4 ve 5 Haziran günleri hizmet vermeyecek.
PTT Kargo: 4-5-6-7-8 Haziran tarihlerinde dağıtım hizmeti gerçekleşmeyecek.
DHL Kargo: 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü olması dolayısıyla yarım gün hizmet verilecek. 7 Haziran Cuma günü ise tüm gün hizmet verilecek.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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