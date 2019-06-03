Kargolar bugün (arefe günü) ve bayramda açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKargolar bugün (arefe günü) ve bayramda açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?
GeriGündem Kargolar bugün (arefe günü) ve bayramda açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Kargolar bugün (arefe günü) ve bayramda açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kargolar bugün (arefe günü) ve bayramda açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?

Paket göndermek ya da almak isteyenlerin araştırdığı kargolar arefe günü ve bayramda açık mı sorusu, gündemde yer almaya devam ediyor. Bugün kargoların açık olup olmama durumuna göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden net bilgi edinmek istiyor. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte, gönderi yapmak ya da almak isteyenlerin merak ettiği o konu hakkında bazı bilgiler

Kargolar bayramda açık mı sorusu, 3 Haziran Pazartesi arefe günü birçok vatandaşın araştırdığı husus oldu. Kargolarını gönderecek ya da alacak olan vatandaşlar, kargolar bugün ve bayramda çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte, o konuda vatandaşların araştırdığı detaylı bilgiler

KARGOLAR BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI? 

Bayram tatilleri kargo şirketlerinin yönetim kararlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, kargo şirketlerinin bayram boyunca çalışma programları;

Yurtiçi Kargo açıklaması: 3-8 Haziran tarihlerinde tüm şube ve acentalarımız kapalı olup, 10 Haziran Pazartesi günü standart işleyiş devam edecek. Bayram süresince ise çağrı merkezi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Aras Kargo açıklaması: 3-6 Haziran 2019 tarihleri arasında hizmet verilmemektedir.

MNG Kargo açıklaması: Şube ve acenteler 3-7 Haziran arasında kapalı olacak.

Sürat Kargo: Ramazan Bayramı dolayısıyla Sürat Kargo acentaları 3 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'a kadar, 7 Haziran Cuma günü haricinde kapalı olacak.

TNT Kargo: Bayram boyunca sadece 4 ve 5 Haziran günleri hizmet vermeyecek. 

PTT Kargo: 4-5-6-7-8 Haziran tarihlerinde dağıtım hizmeti gerçekleşmeyecek. 

DHL Kargo: 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü olması dolayısıyla yarım gün hizmet verilecek. 7 Haziran Cuma günü ise tüm gün hizmet verilecek.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kaldırımda oturan iki kadını öldürdü! O anlar kamerada
Terör örgütüne büyük darbe... Bakanlık detayları paylaştı
İş adamından kadın kaptana özel görüntüyle şantaj suçlaması
Jandarmaya ait 'drone'u taşlamıştı! Suçüstü yakalandı