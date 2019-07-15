Kargolar bugün (15 Temmuz'da) açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

Kargolar bugün çalışıyor mu sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Gönderi yapacak ya da kargo alımı gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş, hizmet aldıkları ya da alacakları kargo firmasının bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, kargolar bugün açık mı? İşte, 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusunun firmalara göre cevabı

Aras Kargo 15 Temmuz'da açık mı?



Değerli Müşterilerimiz,

15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.

16 Temmuz 2019 Salı günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.



MNG Kargo 15 Temmuz'da açık mı?



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.

16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.

Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.



Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı?



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.



Sürat Kargo 15 Temmuz'da açık mı?



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle (15 Temmuz 2019 Pazartesi) şubelerimiz hizmet vermeyecektir.

16 Temmuz 2019 Salı gününden itibaren kargo alım ve teslim hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.

İADE ÜRÜNÜN KARGO ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Eğer bir şirket bu yönetmeliğe uymuyor ve sizden kargo ücreti kesiyor ya da kargo ücretini iade etmiyorsa mutlaka ilçenizdeki Tüketici heyetine başvurun.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği:

MADDE 7 − (1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

MADDE 8 − (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.