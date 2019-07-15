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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Kargolar bugün (15 Temmuz'da) açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

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Kargolar bugün (15 Temmuz'da) açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz Pazartesi gününün resmi tatil olması dolayısıyla kargolar çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bugün çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamaları sorgulamaya başladı. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Kargolar bugün çalışıyor mu sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Gönderi yapacak ya da kargo alımı gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş, hizmet aldıkları ya da alacakları kargo firmasının bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, kargolar bugün açık mı? İşte, 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusunun firmalara göre cevabı

Aras Kargo 15 Temmuz'da açık mı?

Değerli Müşterilerimiz,
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.
16 Temmuz 2019 Salı günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.

MNG Kargo 15 Temmuz'da açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.
16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.
Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.

Yurtiçi kargo 15 Temmuz'da açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.

Sürat Kargo 15 Temmuz'da açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle (15 Temmuz 2019 Pazartesi) şubelerimiz hizmet vermeyecektir.
16 Temmuz 2019 Salı gününden itibaren kargo alım ve teslim hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.

İADE ÜRÜNÜN KARGO ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Eğer bir şirket bu yönetmeliğe uymuyor ve sizden kargo ücreti kesiyor ya da kargo ücretini iade etmiyorsa mutlaka ilçenizdeki Tüketici heyetine başvurun.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği:

MADDE 7 − (1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

MADDE 8 − (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

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