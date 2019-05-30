Kargolar bayramda ve arefe günü açık mı? Tüm kargoların çalışma saatleri
Bayramda ve arefe günü kargolar açık mı sorusu, kargo gönderisi yapacak ya da paket alacak olan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başlandı. İnternet üzerinden edinecekleri bilgiye göre hareket edecek olan vatandaşlar, kargoların bayramda çalışıp çalışmadığını öğrenmek üzere araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, bayramda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu? İşte, tüm kargo şirketlerinin çalışma programı hakkında detaylı bilgiler
Bayram öncesi gönderi yapacak ya da alacak olan vatandaşlar, bayramda kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Haziran ayının ilk haftasına denk gelen bayram süresince kargolar açık mı olacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Kargoların bayramda açık olup olmadığı, gönderi yapacak ya da alacak olan birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İşte, kargoların o konuda yaptığı açıklamalar;
Yurtiçi Kargo açıklaması: 3-8 Haziran tarihlerinde tüm şube ve acentalarımız kapalı olup, 10 Haziran Pazartesi günü standart işleyiş devam edecek. Bayram süresince ise çağrı merkezi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Aras Kargo açıklaması: 3-6 Haziran 2019 tarihleri arasında hizmet verilmemektedir.
MNG Kargo açıklaması: Şube ve acenteler 3-7 Haziran arasında kapalı olacak.
Sürat Kargo: Ramazan Bayramı dolayısıyla Sürat Kargo acentaları 3 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'a kadar, 7 Haziran Cuma günü haricinde kapalı olacak.
TNT Kargo: Bayram boyunca sadece 4 ve 5 Haziran günleri hizmet vermeyecek.
PTT Kargo: 4-5-6-7-8 Haziran tarihlerinde dağıtım hizmeti gerçekleşmeyecek.
DHL Kargo: 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü olması dolayısıyla yarım gün hizmet verilecek. 7 Haziran Cuma günü ise tüm gün hizmet verilecek.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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