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    Kargolar arefe günü ve bayramda açık mı?

    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 19:02 | Son Güncelleme:

    Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kargo işleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kargo şubelerinin arefe günü ve bayramda çalışıp çalışmadığı oldu. Kargolar arefe günü ve bayramda açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Kargolar arefe günü açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?

    Yurt içi ve yurt dışında taşıma ve kurye hizmeti veren kargo şirketlerinin Ramazan Bayramı süresince ve bayram öncesi arefe günü çalışma planlarını merak eden vatandaşlar, son günlerde aramalarını sıklaştırdı. İşte, yüz binlerce kişi tarafından merak edilen 'Kargolar arefe günü açık mı? ve 'Kargolar bayramda çalışıyor mu?' sorularının yanıtı...

    KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

    Kargolar Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü açık mı sorusunun yanıtını merak eden milyonlarca vatandaş konuyla ilgili araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bayramın başlamasına çok az bir zaman kala aramalarını yoğunlaştıran vatandaşlar bilgi edinmek istiyor.

    Aras Kargo: 14 Haziran tarihinde yani arefe günü saat 15:00'a kadar çalışacak olan Aras Kargo, 15 - 17 Haziran arasında Ramazan Bayramı nedeniyle hizmet veremeyecek. İşte kurumun resmi sitesinden konu hakkında yaptığı açıklama...

    Kargolar arefe günü ve bayramda açık mı

    Yurtiçi Kargo: 14 Haziran tarihinde tüm şubeleri açık olacak. 15-16 Haziran'da tüm şubeler kapalı olacak ve 18 Haziran'dan itibaren normal işleyişe devam edilecek. İşte kurumun resmi sitesinden konu hakkında yaptığı açıklama...

    Kargolar arefe günü ve bayramda açık mı

    MNG Kargo: MNG Kargo tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

    Sürat Kargo: Sürat Kargo tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

    UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    Etiketler: Kargolar arefe günü açık mı? , Kargolar bayramda açık mı? , son dakika , haberler
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