Kargolar arefe günü çalışıyor mu? Kargolar arefe günü ve bayramda açık mı?
Kargolar arefe günü çalışıyor mu sorusu, gönderi ya da alım yapmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kargolar cumartesi günü açık mı sorusuna cevap arayan birçok vatandaş, buna göre işlemlerine yön verecek. Peki, kargolar arefe günü çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Kargolar açık mı ve kargolar arefe günü çalışıyor mu sorusu, hafta sonuna yaklaşılırken birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, kargolar 10 Ağustos arefe günü çalışacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KARGOLAR AREFE GÜNÜ ÇALIŞACAK MI?
Bayram tatilleri kargo şirketlerinin yönetim kararlarına göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketlerinin bayram boyunca çalışma programları yakın zamanda belli olacak. Konuyla ilgili açıklama gelmesi halinde haberimizin içerisine eklenecektir.
Yurtiçi Kargo: 10 Ağustos Arife günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentelerimiz kapalı olup kargo-alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.
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