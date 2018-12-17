Kargodan çıktı! 80 bin adet...
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Katar’a gönderilen kargonun içindeki sandığa zulalanmış 80 bin adet Captagon ele geçirdi.
Narkotik ekipleri, Katar’a gönderilmek üzere Küçükçekmece’de bir kargo şirketine teslim edilen pakette yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine 10 Aralık 2018 günü kargo şirketine gidilerek kargo açıldı. İçinden çıkan sandıkta yapılan incelemede 12 kilo 914 gram gelen 80 bin adet Captagon ele geçti. Polisin kargoyu gönderen kişinin tespitine yönelik çalışmasının sürdüğü bildirildi.
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