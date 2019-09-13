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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
13.09.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Kargocudaki vahşette inanılmaz sözler! 'Kafamda şimşekler çaktı...'

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Bursa'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aynur Canıtez’i (46) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ali Canıtez (51), "Beni istemediğini, özürlü oğlumu 'Babamın evinden mi getirdim, ben yuvamı kurdum, sen de kur' deyince kafamda şimşekler çaktı, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

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  • Kargocudaki vahşette inanılmaz sözler Kafamda şimşekler çaktı...
  • Kargocudaki vahşette inanılmaz sözler Kafamda şimşekler çaktı...
  • Kargocudaki vahşette inanılmaz sözler Kafamda şimşekler çaktı...
  • Kargocudaki vahşette inanılmaz sözler Kafamda şimşekler çaktı...
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Olay, ocak ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Canıtez, telefonla arayan bir kadının, adına kargo geldiği bildirmesi üzerine evinin yakınındaki kargo şubesine gitti. Ancak kargo şubesindeki çalışanlar, Canıtez'e adına gelen kargo bulunmadığını söyledi. Bu sırada içeri giren Ali Canıtez, boşanma aşamasında olduğu Aynur Canıtez'i tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun'da, ailesinin evine giderken, uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa’ya getirilen Ali Canıtez, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istemedim. Barışmak istedim. O karşı çıktı. Olaydan iki gün önce barışmak için aradım. Bana 'Herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım" dedi. Canıtez, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Ali Canıtez, ilk duruşmada 2 yıl öncesine kadar eşi ile aralarında sıkıntı olmadığını öne sürerek, "Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğim de eşimin açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra, eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım.

Telefonla görüştüğümde 'sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. Daha sonra S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikodu ile çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için, masaj salonunda çalışan bir kadına arattırıp, 'kargoda emanetin var, gel al' dedirttim. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun’a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım" dedi.

'BÖYLE OLMASINI BEN DE İSTEMEZDİM, PİŞMANIM'

Yargılamasına devam edilen Ali Canıtez’in duruşmasına taraf avukatları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Akdoğan ile oğlu S.C. ve kızı Ö.U. katıldı. Duruşmada kamera ve ses kayıtlarının dökümleri okundu.

Mahkeme başkanının, bilirkişi tarafından çözülen kamera dökümünde, kadının, "Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur" demediğini bildirmesi üzerine tutuklu sanık, "Eşime, 'özürlü oğlumuz var, onunla birlikte ev tut ve adresini bana bildirme' dediğimde bana 'Ben, babamın evinden getirmedim, kendi yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' dedi.

O anda kafamda şimşekler çaktı, gerisini hatırlamıyorum. Böyle olmasını ben de istemezdim. Pişmanım" diye konuştu.

Sanık avukatı, ölen Aynur Canıtez’in 3 ayrı cep numarasından S.D. ile 478 defa telefon görüşmesi yaptığını söyleyerek, telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Aynur Canıtez’in sığınma evinde kalıp kalmadığının araştırılmasına  ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı Ekim ayına erteledi.

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