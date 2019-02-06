Kargo şubesinde karısına tuzak kurup öldürmüştü... Yakalandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKargo şubesinde karısına tuzak kurup öldürmüştü... Yakalandı
GeriGündem Kargo şubesinde karısına tuzak kurup öldürmüştü... Yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun) (DHA)
06.02.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Kargo şubesinde karısına tuzak kurup öldürmüştü... Yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kargo şubesinde karısına tuzak kurup öldürmüştü... Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gittiği kargo firması şubesinde eşi Aynur Canıtez'i (46) tabancayla vurarak öldüren döner ustası Ali Canıtez (51), kaçtığı Samsun'un Çarşamba ilçesinde devriye atan polis ekiplerince yakalandı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında ilçenin Demirtaş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Aynur Canıtez, kendisine geldiği söylenen paketi almak için kargo firması şubesine gitti. Boşanma aşamasında olduğu eşi döner ustası Ali Canıtez de Aynur Canıtez'i takip etti.

Ali Canıtez, firma görevlileriyle konuşan eşinin arkasından yaklaşıp tabancayla başına ve karnına peş peşe 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Aynur Canıtez, olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynur Canıtez'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırı sonrası koşarak iş yerinden çıkan Ali Canıtez de olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

SAMSUN'DA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Ali Canıtez, saat 01.30 sıralarında Samsun'un Çarşamba ilçesi, Kirazlık Çay Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerince yakalandı. Bölgede devriye atan polis, hareket ve davranışlarından şüphelendiği Ali Canıtez'i üzerinde ele geçirilen 9 milimetre çapındaki tabancayla gözaltına aldı. Şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bursa' da kadın cinayeti
daha fazla video için
Kargo şubesinde dönerci eşten infaz
Kargo şubesinde dönerci eşten infaz
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TEM'de zincirleme kaza...

Kargo şubesinde karısına tuzak kurup öldürmüştü... Yakalandı

Son dakika: TEM'de zincirleme kaza... Bölgede yoğun trafik var

İşte seçmenlerin nerede oy kullanabileceklerini öğrenecekleri adres