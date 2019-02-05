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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
05.02.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Kargo şubesinde dönerci eşten infaz

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Kargo şubesinde dönerci eşten infaz

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Aynur Canıtez (46), kendisine gelen paketi almak için gittiği kargo firmasında boşanma aşamasında olduğu döner ustası eşi Ali Canıtez (51) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Aynur Canıtez, kendisine gelen paketi almak için kargo firmasına gitti. Boşanma aşamasında olduğu döner ustası Ali Canıtez de eşi Aynur'u takip etti.

Ali Canıtez, firma görevlileriyle konuşan eşinin arkasından yaklaşıp tabancayla başına ve karnına peşpeşe 4 el ateş etti. Aynur Canıtez kanlar içinde yerde kalırken koşarak iş yerinden çıkan Ali Canıtez olay yerine yakın bir bölgeden kent merkezine giden yolcu minibüsüne bindi.

Firma çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aynur Canıtez'in yaşamını yitirdiği saptandı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 boş kovan bulundu. İncelemeler sürerken, olaya şahit olan kargo çalışanı 2 kadın, yaşadığı korkunun etkisini uzun süre üzerilerinden atamadı.

Canıtez'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kaçan Ali Canıtez'in yakalanması için çalışma başlattı.

Kargo şubesinde dönerci eşten infaz

Kargo şubesinde dönerci eşten infaz

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