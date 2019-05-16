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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.05.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Karga dehşeti! ‘5-6 kişi yaralandı, başından kan akanlar oldu…’

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Rize’de yolda yerde yatan yavru kargaya merhamet ederek kenara koymak isteyen İlknur Civil yetişkin kargaların saldırısına uğradı.

Rize’de çalıştığı yerden öğle paydosuna çıkan İlknur Civil yerde bir karga yavrusunun yattığını fark etti. Yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için yanına yaklaşan Civil, kargayı araç yolunun kenarından kaldırıp kenara koymak istemişti ki olanlar oldu. Bu kez ağaçta bekleyen anne ve 2 yetişkin karganın saldırısına uğrayan Civil sırtından hafif yaralandı.

Olay anlarını İHA muhabirine anlatan Civil, karga saldırısında çok korktuğunu ve kendisini korku filmi sahnesinde zannettiğini dile getirdi. Civil “Başıma gelen olay korku filmlerinin sahnelerinde olur ya onun küçük bir sahnesi gibiydi. Her zamanki gibi iş yerinden öğle paydosu için çıktık ve yerde karga yavrusunu gördüm. Haliyle annelik duygusuyla alıp kenara bırakma düşüncesi oluştu. Yaklaşınca korktum tabi. Saldırır mı düşüncesi taşıyarak ayağımla kontrol etmek istedim. Aslında alıp kenara bırakacaktım ama o sırada büyük bir dehşetle ve şiddetle arkadan karga saldırdı. Arkama döndüğümde 3 karga birden saldırıyor. Neticesinde tabi koşarak başımı kollayarak kaçmaya çalıştım ama sonrasında çok korktum. Sonrasında Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Geldiler ve yavruyu aldılar. Buradaki bir ağaçta yuvası bulundu ve yerine konulduktan sonra bir sükunet oluştu” dedi.

‘5-6 KİŞİ YARALANDI! CİDDİ YARALANANLAR DA OLDU’

İş arkadaşlarının da aynı kargalar tarafından saldırıya uğradığını fakat onların kendisi kadar şanslı olmadığını sözlerine ekleyen Civil “5-6 kişi yaralandı. Ciddi yaralananlar da oldu. Başından kan akanlar oldu. Çeşitli hastanelere gidenler oldu. Kuduz aşısı olan, çeşitli tedavi alanlar da oldu. Ben omuzumdan aldım darbeyi ama hırka giydiğim için hafif bir tırmalama oldu. Ama hala bir ağrım var” ifadelerini kullandı.

Karga dehşeti ‘5-6 kişi yaralandı, başından kan akanlar oldu…’


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