Karekodla e-Nabız’da
SAĞLIK Bakanlığı’nca geliştirilen e-Nabız sistemine yeni bir özellik eklendi. Çocuklar için kreş, anaokulu, spor etkinliklerine katılım gibi başvurularda istenen aşı kartları e-Nabız web portalı (www.enabiz.gov.tr) üzerinden indirilerek bürokratik işlemlerde kullanabilecek.
Sistemden indirilen belgenin doğrulanabilmesi amacıyla belge üzerine karekod eklendi. İndirilen belge üzerinde bulunan karekod akıllı telefonlar vasıtasıyla okutularak belge doğrulanabilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar www.enabiz.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak elektronik aşı kartını indirmek istediği çocuğunun profiline geçiş yapacak, aşı takvimi sekmesine ulaşacak ve elektronik aşı kartı indir butonuna basarak dokümanı indirebilecek. e-Nabız profili olmayan vatandaşlar e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) girerek e-Nabız üzerinden işlemlerini yapabilecek.
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