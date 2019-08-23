‘Kardeşlik çiçek açtı’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk’ta Dünya Bektaşiler Birliği tarafından düzenlenen Tomor Dağı Şenlikleri’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, “Burada Türkiye ve Arnavutluk halklarına Hacı Bektaş-ı Veli’den miras kalan hoşgörü, adalet, kardeşlik ve insan sevgisi çiçek açmıştır” dedi.
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, dün Arnavutluk’a gitti. Sabah saatlerinde helikopterle Tomor Dağı’na giden Kılıçdaroğlu, burada Dünya Bektaşiler Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tomor Dağı Şenlikleri’ne katıldı.
BABA MONDİ İLE GÖRÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu, burada ilk olarak ‘Baba Mondi’ olarak bilinen Dünya Bektaşiler Birliği Başkanı Edmond Brahimaj ile görüştü. Kılıçdaroğlu daha sonra kurban kesiminin ardından etkinliğe katılan Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Geçen hafta Türkiye’de Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli’yi andık. Bugün burada Ali Abbas’ın huzurundayız. Bu mekânın manevi ruhuyla yoğrulmuş güzellik ve huzurun küresel düzeyde yayılması dünyadaki tüm kavgaların son bulması inancıyla huzurlarınızdayım. Manevi dünyamızda zulme karşı sembol olmuş Ali Abbas, dönemin zalimlerine karşı mazlumlara Tomor Dağı’ndan su taşıyan altın kol olmuştur. Bugün burada Türkiye ve Arnavutluk halklarına Hacı Bektaş-ı Veli’den miras kalan hoşgörü, adalet, kardeşlik ve insan sevgisi çiçek açmıştır.
Tomor Dağı’nda açmış bu çiçekler, 600 yıldır Sarı Saltuk, Hacı Baba, Gül Baba gibi Anadolu erenlerinin hoşgörü ve barış ruhuyla sulanmıştır. Bu ortak tarihin ve kültürün ışığında, ‘Yurtta barış cihanda barış’ şiarıyla hareket eden Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurar kurmaz yaptığı ilk anlaşmalardan birisi de Arnavutluk’la imzaladığı dostluk anlaşması olmuştur. Anadolu’da ve Balkanlar’da yaşayan canların bundan sonra da Hacıbektaş ve Tiran’da her yıl düzenlenen bu etkinliklerle kardeşlik bağlarını daha da güçlendirerek yollarına devam edeceklerine inancım tamdır.”
600 YILDIR KUTLANIYOR
TOMOR, deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte bulunuyor. Arnavutluk’un önemli şehirleri arasında yer alan Berat’ın doğusuna düşen Tomor Dağı’nın zirvesi, Bektaşilerin ziyaret yeri olarak kabul ediliyor. Tomor Dağı Şenlikleri yaklaşık 600 yıldır düzenleniyor. Her sene ağustos ayının son haftasında, Bektaşilik dünyası için son derece önem taşıyan Tomor Dağı Şenlikleri’ne katılan Bektaşiler düğün havasında bu haftayı kutluyorlar. Törene katılan kadınlar ‘tennure’ denilen beyaz bir elbise giyiyorlar. Dünya Bektaşilerini bir düğün evinde toplanır gibi bir araya getiren şenliklere onbinlerce Bektaşi katılıyor.
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