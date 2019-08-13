"Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar bizibirlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz” dedi.
KURBAN Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sürpriz yaparak telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu Kurban Bayramı’nın anlamı bizim için çok ama çok büyüktür. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli olan bir bayramı Rabbim bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar hamd etsek o kadar azdır” diye konuştu.
AYRILIKLAR OLABİLİR
Birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Hep söylediğimiz gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceğe yürüyeceğiz. Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023’e de böyle hazırlanacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
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