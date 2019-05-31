Kardeşlerin yürek burkan dramı ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKardeşlerin yürek burkan dramı ortaya çıktı
GeriGündem Kardeşlerin yürek burkan dramı ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
31.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Kardeşlerin yürek burkan dramı ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kardeşlerin yürek burkan dramı ortaya çıktı

ADANA'da evde birlikte yalnız kaldığı zihinsel engelli ağabeyi Diyar A. (22) tarafından dövülen Beritan A. (7) ve kardeşlerinin dramı, yürek burktu.

Olay, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anneleri Aynur A. tarafından terk edilen zihinsel engelli Diyar A., Beritan A., İlayda A. (10) ve Fidan A.'ya (5) görme engelli işsiz baba Muhittin A. bakmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesi, Beritan A.'nın öğretmeni Servet Dallı, eve gelerek kardeşlere kıyafet getirdi.

Kapının önüne gelen Dallı, içeride Beritan A.'nın Diyar A. tarafından dövüldüğünü fark etti. Pencereden içeri bakan öğretmen, Beritan A.'yı kanlar içinde görünce bağırarak komşulardan yardım istedi. Çevreden gelenler, evin giriş kapısı kilitli olunca polisten yardım istedi.  

DRAMLARI YÜREK BURKTU

Olay yerine gelen polis ekipleri, kanlar içinde kalan Beritan'ı eve girip alamayınca çilingir çağırdı. Çilingir beklenirken eve, baba Muhittin A. yanında çocukları Fidan ve İlayda ile geldi. Kapıyı açan baba, kızını döven Diyar A.'ya saldırdı.

Kanlar içinde Beritan ise kendini polislerin kucağına attı. Kardeşlerini yüzü kan içinde görünce ağlayan Fidan ve İlayda'yı da çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Bu durumu gören komşularından bazıları da gözlaşlarını tutumadı.

Beritan A., çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabey Diyar A. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakanlık Tunceli'de müfettiş görevlendirdi
Bayramda hava nasıl olacak?
Adalet Bakanı'ndan 'etek boyu' tartışması açıklaması: 'Fırsat vermeyeceğiz'
Ev hapsindeki iş adamına infaz! Kan donduran ayrıntı...