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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.03.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

'Kardeşimin müdahale etmeyip kaçtığı iddiası doğru değil'

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'Kardeşimin müdahale etmeyip kaçtığı iddiası doğru değil'

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde babaanneleri Zeynep Tunca ile sahilde yürüyüşe çıkan 2 yaşındaki Almila Tunca ve Mehmet Yasin Tuncakardeşlere, U.A.'ya ait Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpek saldırdı. Saldırı ile ilgili çocukların babaannesinin “Sahibi müdahale etmedi” iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Almila Tunca'ya (2) saldıran Rottweiler cinsi köpeğin sahibi U.A.'nın aile bireyleri, Tunca ailesinin bazı iddialarını kabul etmediklerini söyledi. Olay günü kardeşinin köpekle sahilde gezmediğini kaydeden U.A.'nın ağabeyi Onur A., köpeklerinin bahçeden ayrılıp, sahile gittiğini, kardeşinin de peşinden koştuğunu söyledi.

Onur A., "Yıllardır köpeğimiz 'Dark' bizimle. Hiçbir şekilde saldırganlık gösteren bir hayvan değildi. Biz de olayın derin üzüntüsü içindeyiz ve şoktayız. Fakat Tunca ailesinin iddia ettiği gibi olay olduğunda kardeşimin müdahale etmediği, oradan kaçtığı iddiası doğru değil. Kardeşim bizzat köpeğin saldırısının durması için elini 'Dark'ın ağzına sokmuş. Hatta olay günü Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne gidip tedavi oldu. Köpeğin burnunu dahi ısırmış, saldırı sonlansın, diye. Biz olayın ilk gününden itibaren ailenin yanında olmaya çalıştık. Almila'yı bizzat hastanede gidip ziyaret ettik. Küçük bir kızın canı yandı. Bizim buna duyarsız kalmamız mümkün mü? Biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Ayrıca Tunca ailesinin iddia ettiği gibi köpeğimiz 'Dark' şu an serbest dolaşmıyor. Hukuki kararla Adana Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında karantina altında. Biz de meydana gelen bu talihsiz olay için çok üzgünüz" diye konuştu.

Almila bu hale geldi Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi
Almila bu hale geldi! 'Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi'

Kardeşimin müdahale etmeyip kaçtığı iddiası doğru değil


 

 

 

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Almila bu hale geldi! 'Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi'