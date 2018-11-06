Kardeşim FETÖ’nün ilk şehit ettiği kişi
ESKİ Van Özel Yetkili Savcısı Ferhat Sarıkaya, 2005 yılında dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın ve dokuz kişiye, tıbbi cihaz alımında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla dava açmıştı. Tutuklanan YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı, cezaevinde intihar etmişti. Ağabey Dursun Arpalı, “FETÖ’nün ilk şehit ettiği kişi, kardeşimdir. Bu savcının tutuklanmasını ve cinayetten yargılanmasını istiyorum” dedi.
Adaletin çok geç tecelli ettiğini belirten Arpalı, “Bugüne kadar neden durdular? Bu adam itirafçı olduysa 17-25 Aralık’tan sonra niye olmadı da 15 Temmuz’dan sonra oluyor? Bu kişinin peşini bırakmayacağız. Bu savcıyı kimler korudu? Siyasi ayağı olmadan bu işi yapabilirler miydi” diye konuştu. Sarıkaya’ya TBMM’de danışmanlık önerisinin bile yapıldığını öne süren Arpalı, “Biz tutuklanmasını istiyoruz. Bu adamlar o kadar şımartılmıştı ki yüzümüze bakmıyorlardı. Sarıkaya, başından beri FETÖ’cüdür. ‘Beni kandırdılar’ demesin” dedi.
HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI
Enver Arpalı’nın oğlu Çağlar Arpalı ise Sarıkaya’nın gözaltına alınmasını “Vicdanları rahatlatan bir karar” diye yorumladı. Arpalı, şöyle devam etti: “Babam memlekete bağlı, dürüst ve çalışkan bir insandı. Haksız yere tutuklandı. Kendisine yapılanı kaldıramadı. O günlerde Sarıkaya gayet sertti. Taviz vermezdi. Sanki suçluymuşuz gibi hareket ediyordu. Suçsuzluğumuzu ispat için çok uğraştık. Ancak 13 yıl sonra haklılığımız ortaya çıktı.”
Ferhat Sarıkaya geçen hafta meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınmıştı.
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