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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kardeşi siyanürü anlattı: ‘1, 2, 3 fondip’le içirmiş

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Kardeşi siyanürü anlattı: ‘1, 2, 3 fondip’le içirmiş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şerbet diye içirdiği siyanürlü sıvıyla anne ve babasını öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan ile aynı karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşi Emir Can Kalkan’ın ifadeleri ortaya çıktı.

Tedavisinin ardından psikolog eşliğinde Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Emir Can Kalkan o geceyi şöyle anlattı:

“14 Mayıs’ta saat 21.30 sularında ağabeyim ‘Bir ödevim var’ diyerek yanımızdan ayrıldı. Mutfakta 3 ya da 4 su bardağına hazırladığı karışımı önce bana sonra da anneme koklattı. Annemin koku aldığını söylemesi üzerine ağabeyim ‘Asetatlı eldivenin kokusu karışmış olabilir’ dedi. Bir süre sonra salona geldim. Ağabeyim masa saatini eline aldı, ‘1, 2, 3 fondip deyince bardaktakileri hızlı bir şekilde içeceksiniz’ dedi. Bardaklar tepside duruyordu. Annem ağabeyime ‘Sen neden içmiyorsun?’ diye sorunca ‘Ben zaman tutucuyum’ diye cevap verdi. Ağabeyim ‘1, 2, 3’ diye saydı annem ve babam bardaktakileri hızlı bir şekilde içti. Ben içmedim, tükürdüm. O da bana zorla içirmeye çalıştı. Bardaktaki sıvı üzerime döküldü, bir kısmı sol gözüme geldi. Annem, ağabeyimin bana karşı bu davranışına hayretle bakıyordu.

Kardeşi siyanürü anlattı: ‘1, 2, 3 fondip’le içirmiş

Anne Fatma Kalkan - Baba Mehmet Kalkan

‘SON 10 DAKİKANIZ’ DEMİŞ

Babam ‘Bize ne içirdin’ diye sordu. Ağabeyim de ‘Potasyum hidroksit veya oksit içirdim’ dedi. Zehir olduğunu söyledi ve ‘Son 10 dakikanız’ dedi. Ardından babam hemen ambulansı aradı ve bize yoğurt yememizi söyledi. Banyodan çıktığımda annem ve babam yerde baygın yatıyordu.”

CANAVARIN İFADESİ: KIRMIZI GÖZLÜ, PELERİNLİ EMRETTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Mahmut Can Kalkan ise ifadesinde şunları söyledi:

“Kız arkadaşımdan ayrıldıktan bir hafta sonra üniversitenin laboratuvarında sadece benim görebildiğim bir şahısla tanıştım. Kırmızı gözlü, siyah pelerinli ve mekanik sesli bir şahıstı. İsmini sorduğumda bana ‘İsim yok’ diyordu. Bu şahıs sadece laboratuvarda ve uyuduğumda geliyordu. Benden siyanür bulmamı istedi. Karşıyaka’daki bir kahvehanede daha önce uyuşturucu temin ettiğim kişiden 1 kilogram siyanürü 220 lira karşılığında satın aldım. Siyanürü 3 ayrı bardağa ikişer çay kaşığı koyarak karıştırdım. Babamların olduğu odaya götürdüm. Karışımı önce annem ve kardeşim Emir Can içti. Ardından babam da içti. Annem ve babam ‘Sen ne yaptın’ diye bağırmaya başladı. Siyanürü kırmızı göz ve babam istediği için hazırladım. Hatta dün gece nezarette yanıma geldi, babamın iyi olduğunu söyledi.”

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