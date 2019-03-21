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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
21.03.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Kardeş katili yakalandı

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Kardeş katili yakalandı

Adana'da ağabeyi Özkan Boz'u (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Akın Boz (26), polis tarafından yakalandı.

Olay, 19 Mart'ta Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde evde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen ve aynı evde yaşayan Mehmet Akın Boz ile ağabeyi Özkan Boz arasında tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey- kardeş, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan Boz'u sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın Boz, kaçtı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen Özkan Boz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE KARDEŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari katil zanlısı Mehmet Akın Boz'u yakalamak için 50 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, görüntülerden Boz'un Denizli Mahallesi'nde bir arkadaşının evine gittiğini saptadı. Eve baskın yapan polisler, zanlıyı yakaladı. Öldürdüğü ağabeyinin daha önce kendisini bıçakladığını söyleyen Boz, "Olay günü ağabeyim çok içki içmişti. Mahallede bana ve komşulara küfür etmeye başladı. Kendisini uyardım, hakaret etmeye devam etti. Elini beline attı, ben de beni tekrar bıçaklayacağını düşünüp, olayı gerçekleştirdim" dedi.

Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Boz, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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