Kardan şehit heykelini açtılar
Sarıkamış şehitleri, kardan heykellerle anıldı. Harekâtın 105. yıldönümünde, Sarıkamış’taki anma etkinliğine, taşınan 200 kamyon karla beş günde 9 akademisyen ve öğrencinin uğraşlarıyla tamamlanan heykeller damgasını vurdu. Dondurucu soğuğa rağmen şehitleri anmak için bir araya gelenler, kardan heykellerin üzerini kırmızı karanfillerle donattı.
Heykellerin üzerinde bulunan dev Türk bayrağı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile protokol üyeleri tarafından kaldırıldı. Gençlerle kutsal topraklarda yürümekten onur duyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:
“Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz.”
Bakan Pakdemirli de amaçlarının 105 yıl önceki ruhu yeniden hafızalara kazımak olduğunu vurguladı, “Bu günleri unutmamak ve unutturmamak için buradayız” diye konuştu.
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