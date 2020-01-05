Kardan şehit heykelini açtılar

Heykellerin üzerinde bulunan dev Türk bayrağı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile protokol üyeleri tarafından kaldırıldı. Gençlerle kutsal topraklarda yürümekten onur duyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

“Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz.”

Bakan Pakdemirli de amaçlarının 105 yıl önceki ruhu yeniden hafızalara kazımak olduğunu vurguladı, “Bu günleri unutmamak ve unutturmamak için buradayız” diye konuştu.