Kardan kapalı yol açıldı, köydeki çocuk hastaneye götürüldü

Düğüncüler köyünde ikamet eden Kenan Erbek, evde oyun oynarken ayağına kaynar su döküldü. Ayağından yaralanan Erbek'in yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Düğüncüler köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Erbek, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Kenan Erbek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.