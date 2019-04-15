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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize) (DHA)
15.04.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Kardan dolayı 5 aydır kapalı kalan Ovit Dağı geçidi açıldı

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Kardan dolayı 5 aydır kapalı kalan Ovit Dağı geçidi açıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde kardan dolayı 5 aydır kapalı olan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, bir hafta süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi 5 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kış aylarında çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Ovit Dağı geçidinde baharla birlikte yol açma çalışması başlatıldı.

Karayolları ekipleri kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda trafiğe kapalı 22 kilometrelik yolda iş makineleri işe çalışma yürüttü. Çığ düşmesi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 3 ila 15 metreyi aştığı yolda iş makineleri güçlükle ilerledi. Bir hafta süren çalışmanın ardından Ovit Dağı geçidi bugün ulaşıma açıldı.

Rize- Erzurum arasındaki ulaşım son 2 yıldır 14.3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor. Ovit Dağı geçidinden ise çevredeki yaylalara ulaşım sağlanıyor.

Kardan dolayı 5 aydır kapalı kalan Ovit Dağı geçidi açıldı

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