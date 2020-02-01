Kardak tahrikçisi barmen oldu

Yunanistan’da 2015-2019 arasında Savunma Bakanı olduğu dönem her Kardak krizi yıldönümünde Ege’de ciddi gerginliklere neden olan aşırı sağcı Panos Kammenos, bu kez çok farklı bir görüntüyle gündemde. Lideri olduğu Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi dağılan ve geçen yıl yapılan genel seçimlere katılmayan Kammenos, önce mide küçültme ameliyatı geçirdi, ardından akupunktur tedavisi gördü.



Spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Kammenos kısa süre içinde tam 55 kilo verdi. Eski Savunma Bakanı’nı yeni imajıyla görenler kendisini tanımakta zorlandı. Beş çocuk babası 55 yaşındaki Kammenos ayrıca, aktif siyasetten çekilince oğulları ile birlikte iş dünyasına da el attı. Oğulları ile birlikte Atina’nın Riviera’sı olarak kabul edilen Vuliagmeni semtinde bar açtı. Kammenos, mide ameliyatından önce yapılan barın açılışında davetlilere kendi elleriyle içki hazırladı.



Geçtiğimiz günlerde ise yine büyük oğlu İlias ile birlikte Yunan başkentinin işlek caddelerinden Singru’da lüks bir otomobil galerisi açtı. Galeri, Kammenos’un partisi ANEL’in merkez binasının giriş katında. Oğul İlias Kammenos ayrıca ticari amaçlı hint keneviri üretimi yapan “Greekkannabis” adlı şirketin de ortağı.