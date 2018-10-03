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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.10.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Kardak Gazisi Ahmet Çetin'den eğitime büyük hizmet

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Kardak Gazisi Ahmet Çetin'den eğitime büyük hizmet

Eski Sat Komandosu Kardak Gazisi Ahmet Çetin tarafından eğitime kazandırılan Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi açılışı yapıldı.

Törene TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan , Bölgedeki milletvekilleri, Bölge İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Türkiye Tüm Gazi ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Selçuk Ünal ve Başkan Vekili Levent Çekiç, ve Çerkezköy Halkının katılımıyla görkemli bir açılış töreni yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Kardak Gazisi Ahmet Çetin şöyle konuştu: "Bugün burada bizim için ilklerin yaşandığı tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için eğitimli iş gücüne eskisinden çok daha fazla ihtiyacımız var. İyi bir eğitimin 3 temel şartı; güçlü bir alt yapı iyi bir donanım ve eğitimde çalışan kalifiye iş gücüdür.

“DEVLET – MİLLET İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA KOYMALIYIZ”

Devletimiz bu konularda muhakkak ellinden geleni yapmaktadır. Ancak sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bizlerde maddi imkanlarımızın el verdiği ölçüde Devlet-Millet işbirliğini ortaya koymalıyız. İnanıyorum ki geleceğimize yönelik yapacağımız en isabetli yatırım, çocuklarımıza sağlayacağımız kaliteli eğitimdir. Eğitime yapılan yatırım insana ve geleceğimize yapılan yatırımdır."

“6 BİN METREKARE ALANA PROJELENDİRİLDİ “

Fen lisesini 6 bin metrekare olarak projelendirildiğini ifade eden Çetin "Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi 16 dersliğin yanında 3 adet seçmeli ders odası, 3 adet fen laboratuvarı, 1 adet beden eğitim salonu, 1 adet kütüphane, 2 adet çok amaçlı 115 kişilik salon, 10 adet idari bilimlere ait oda, arşiv odaları, kantin, sığınaklar ve depolar yer almaktadır” diye konuştu.

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