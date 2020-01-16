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Ersin Turan (İHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 16:43,Son Güncelleme:/

Karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

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Karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Karabük'te, 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Karabük'ün en yüksek tepesi olan 2 bin rakımlı Keltepe mevkisine çıkan Yılmaz A, Mesut Ö, Cihan B, Mertcan A, Anıl B, Harun Y, Recep Y ve Hakan K, şiddetli kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle mahsur kaldı.
Şahısların mahsur kaldıklarını ihbar etmesinin ardından olay yerine İl Jandarma Komutanlığı, Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaşılırken, kara saplanan araç traktör yardımı ile kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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