Karda drift yapan sürücü suçüstü yakalandı
Elazığ'da karlı zeminde drift yaparken mobese tarafından görüntülenen sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.
Merkeze bağlı tarihi Harput mahallesindeki Harput Kalesi önüne gelen otomobil sürücüsü, dün akşam karda drift yapmaya başladı. Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mobese kameralarından drift yapan sürücüyü tespit ederek harekete geçti. Ekipler suçüstü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyarken, 5 bin 10 lirada para cezası kesti.
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