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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Karbonhidrat nedir?

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Karbonhidrat nedir?

Karbonhidrat, canlının yapısına katılmayan uzun süreli dozaj etkisi yaratan bir maddedir. Aktif aldehit veya keton grubuna sahip polihidroksi alkoller veya hidroliz edildiklerinde bu maddeleri veren bileşikler olarak tanımlanabilir.

Bütün canlı hücrelerde bulunur. Doğada genellikle büyük moleküller halindedir. Vücuda alınan bu büyük moleküllerin hücrelere iletilmesi için canlı tarafından sindirilmesi ve uygun molekül büyüklüğüne kadar parçalanması gerekir. Karbonhidratlar birinci dereceden enerji verici olarak kullanılırlar. Karbonhidratlar en çok ekmek, makarna, fasulye, patates, kepek, pirinç, tahıl ve hububat içinde bulunurlar. Karbonhidratlar vücutta en çok bulunan üçüncü besin maddesidir. Yapı taşları glikozdur. Depo şekli hayvanlarda glikojen bitkilerde ise nişasta şeklindedir. Kimyasal sindirimi ağızda başlar. DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılır.

Monosakkaritler

Monosakkaritler sindirimle (hidroliz) daha küçük birimlere parçalanamayan şekerlerdir. Karbonhidratlar içerisinde hücre zarından sadece monosakkaritler geçebilir. Besinler ile alındıklarında sindirilmeden kana geçerler. Dehidrasyon ile disakkarit veya polisakkarit olabilirler. Monosakkaritler içerisindeki karbon sayılarına göre gruplandırılır.

İYİ KARBONHİDRATLAR (YÜKSEK KALİTELİ)

Yüksek kaliteli karbonhidratlarda vitamin, mineral ve lif bol miktarda bulunur. Bu karbonhidratlar lifli oldukları için ve kimyasal yapılarından dolayı sindirilirken daha fazla enerji yakılmasına sebep olurlar. Böylece daha az kalori alır ve daha uzun süre kalori yakarsınız. Metabolizmanız daha hızlı çalışır.

Nelerde bulunur; Tam tahıllı ekmek, yeşil sebzeler, kepek gevrekleri, esmer pirinç, baklagiller.

KÖTÜ KARBONHİDRATLAR (DÜŞÜK KALİTELİ )

Düşük kaliteli karbonhidratlar vücudumuz tarafından kolayca sindirilen küçük şeker molekülleri ve az miktarda lif içerirler. Bu gıdalardan alınan kaloriler yağa dönüştürülür. Kan şekerini bir anda yükseltir, yorgun hissetmenize sebep olur. Kötü karbonhidratlar her ne kadar damak tadınıza uygun olsa bile sağlınız açısından tehlikeli olabilirler.

Nelerde bulur; Şekerler ve şekerli yiyecekler, reçel, bal, kek, meyve suları, beyaz nişastalı ve unlu yiyecekler, pasta, tatlı, kuru meyveler.

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