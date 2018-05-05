Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Karayolunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var

    Karayolunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var

    İHA
    05.05.2018 - 16:33 | Son Güncelleme:

    Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tur otobüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada, otobüs şoförü hayatını kaybederken, 2’si ağır 46 yolcu yaralandı.

    Kaza bugün saat 04.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Göksöğüt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Burdur'un Bucak ilçesinden Konya Mevlana gezisine gittikleri belirtilen yolcuları taşıyan Volkan Temel (35) yönetimindeki 07 AAP 189 plakalı tur otobüsünün, yol kenarında park halinde bulunan 42 CVC 49 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 3’ü ağır 47 kişi yaralandı. 

    Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekibi sevk edilirken, otobüste sıkışan sürücü Volkan Temel, Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla sevk edildikleri Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Isparta'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. 

    Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Volkan Temel’in, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen karşın kurtarılamadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

    Etiketler: Trafik kazası , tır , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri