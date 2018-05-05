Karayolunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kaza bugün saat 04.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Göksöğüt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Burdur'un Bucak ilçesinden Konya Mevlana gezisine gittikleri belirtilen yolcuları taşıyan Volkan Temel (35) yönetimindeki 07 AAP 189 plakalı tur otobüsünün, yol kenarında park halinde bulunan 42 CVC 49 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 3’ü ağır 47 kişi yaralandı.



Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekibi sevk edilirken, otobüste sıkışan sürücü Volkan Temel, Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla sevk edildikleri Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Isparta'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Volkan Temel’in, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen karşın kurtarılamadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.