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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
17.04.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Çevreye yayıldı! Karayolunda alarm verildi

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Çevreye yayıldı! Karayolunda alarm verildi

AFYONKARAHİSAR’da devrilen klor yüklü tankerin şoförü Yusuf Oran (43) yaralandı. Tankerdeki klor çevreye yayılırken, AFAD ekipleri bölgede önlem alıp, inceleme yaptı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Çay- Dinar karayolunun 25’inci kilometresindeki Kılıçkaya mevkisinde meydana geldi. Yusuf Oran yönetimindeki 68 AAP 143 plakalı klor yüklü tanker, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, şoför Yusuf Oran ağır yaralanırken, tankerdeki klor ise etrafa yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Oran, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çevreye yayıldı Karayolunda alarm verildi

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de tanker etrafında kontrol ve ölçüm yaptı. Ekipler, ölçümlerin ardından bölgenin dezenfekte işlemleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve firma yetkilileriyle irtibata geçti. KBRN ekibinin kaza yerindeki çalışmaları gün boyu devam etti.

Çevreye yayıldı Karayolunda alarm verildi

 

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