İHA
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Karayoluna kaya düştü
Hakkari-Çukurca karayoluna karla karışık yağmur nedeniyle dağlardan kopan kayalar düştü.
Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle yerinden kopan kayalar, Hakkari-Çukurca karayoluna düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolunda ise o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçildi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise kayaları temizledi.
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