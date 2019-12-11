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İHA
11.12.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Karayoluna kaya düştü

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Karayoluna kaya düştü

Hakkari-Çukurca karayoluna karla karışık yağmur nedeniyle dağlardan kopan kayalar düştü.

Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle yerinden kopan kayalar, Hakkari-Çukurca karayoluna düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, karayolunda ise o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçildi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise kayaları temizledi.

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