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Mesut MADAN/BURDUR (DHA)
12.12.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

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Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçası, Isparta- Antalya karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bucak'a bağlı Kargı köyü Taşdibi Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında dağdan kopan büyük bir kaya parçası, Isparta- Antalya karayoluna düştü. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından incelemenin yapıldığı yolda ulaşım kontrollü verilmeye başlandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçasının Karayolları ekipleri tarafından kaldırılacağı belirtildi.

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