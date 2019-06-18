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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.06.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Karayolu kenarında sahte bal satışına şok baskın

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Karayolu kenarında sahte bal satışına şok baskın

Antalya-Konya karayolunda üzerinde yol kenarında tezgahlarda gıda satışı yapanlar ve işletmeler denetlendi. Jandarma, tarım İl müdürlüğü görevlileri ve zabıtanın destek verdiği denetimlerde 961 kilogram sahte bal, 865 kilogram reçel, 650 kilogram pekmez ve 400 kilogram zeytinyağı olmak üzere toplam bin 340 adet adet etiketsiz ve bandrolsüz ürün ele geçirildi.

Akseki Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından yol kenarında kurdukları tezgahlarda gıda satışı yapanlar denetlendi. Vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmesi için yoğun çaba harcayan Akseki Kaymakamlığınca oluşturulan denetim komisyonu üyeleriyle birlikte Akseki-Konya, Akseki-Manavgat karayolu üzerinde bulunan tesisler, gözlemecilerle seyyar bal satıcıları denetlendi.

Yol üzerinde yapılan denetimlerde 961 kilogram sahte bal, 865 kilogram reçel, 650 kilogram pekmez ve 400 kilogram zeytinyağı olmak üzere toplam bir 340 adet adet etiketsiz ve bandrolsüz ürün ele geçirildi. Yol üzerinde sahte bal satan ve bazı işletmeler olmak üzere toplam 15 işletmeye 54 bin 465 lira ceza kesildi.

Denetimler kapsamında tesislerde öncelikle iş yeri açma ve çalışma belgesi olmak üzere iş yerinin genel temizliği, son tüketim tarihi geçmiş maddeler ile gıda ve temizlik ürünlerinin ayrı raflarda olması gibi hususlara bakıldı. Ekipler, denetim sırasında aynı zamanda iş yerlerine uymaları gereken kurallara hassasiyet göstermeleri noktasında uyarılarda bulundu. Ayrıca yapılan tüm uyarılara rağmen yönetmeliğe uymayan iş yeri sahiplerine ceza-i müeyyide ile karşılaşacakları kendilerine bizzat ekiplerce iletildi. Seyyar sahte bal satıcıları ise uyarılarak bir daha yol üzerinde bal satmamaları konusunda uyarıldı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada Akseki-Seydişehir karayolunda sahte bal sattıkları gerekçesi ile kendilerine çok sayıda şikayetler geldiğini söyledi. Özkan, Akseki Kaymakamlığınca İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekibinin bulunduğu bir komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Yapılan denetimlerde sahte ve kaçak olduğu belirlenen ballara ve bazı ürünlere el konulurken Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, vatandaşlara uyarıda bulunarak bu tür ballardan uzak durulmasını istedi. Özkan, "Akseki - Konya karayolunda yol kenarlarında sertifikasız ürünler piyasada sorun oluşturmakta. Biz de bu konuyla ilgili olarak Akseki Kaymakamlığının oluşturmuş olduğu denetim komisyonu ile birlikte ekiplerimizle birlikte kaçak ürünlerin üzerine gitmekteyiz. Bu önemsediğimiz ve önemli bir ekonomik bir girdinin unsuru olan arıcılık faaliyeti ve bal yetiştiriciliğiyle kendi yerel dağarlarımızın organik olması gibi dışarıdan gelen bu ürün derhal men etmemiz gerekmektedir" dedi.

 'AKSEKİ BALI YOLDA SATILMAZ'

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Çimi Yaylası'nın endemik bitkiler ve çiçek florası açısından çok zengin bir bölge olduğunu dile getirerek, burada yetişen balların hem bal tadı olarak, hem de içerisindeki organik maddeler olarak çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Günümüzde yol kenarında Akseki balı olarak satılan ürünler olduğunu, ancak Akseki balının yol kenarlarında satılmadığını söyleyen başkan Özkan, "Akseki balını bulmanız için ancak bir sene önceden bunu üreticilerine söylemeniz lazım. Bal yetişirken ancak öyle bulabilirsiniz. Dışarıda satılan balların hiçbirisi Akseki balı değildir. Ne olduğu belli değildir. Bunlarla uğraşmak durumundayız. Çünkü bizim dünyaca ünlü markamız olan Çimi Yaylasının balı başka bir iklimde, başka bir ortamda bulunan yapılan bal değildir. Herkes kendi balını över, fakat buradaki endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretilmiş olan bal diğer ballardan çok özeldir. Zaten bunu yıllar önce dedelerimiz zamanında Avrupa’da dünyada Akseki’nin Çimi balının ne olduğunu bilmektedir. Ben vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Yol kenarlarında Akseki balı diye satılan ürünlere rağbet etmesinler. Çünkü yol kenarında öyle bir ürün yok. Çünkü Çimi balı ancak Çimi’den ve daha önceden sipariş verilerek yenilen bir baldır" diye konuştu.

Özkan, denetimlerin aralıksız olarak süreceğini söyledi.

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