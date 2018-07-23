Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan personel alımı için tercihlerini gerçekleştiren kamu adayları, ÖSYM'nin değerlendirmesine kilitlendi. Binlerce kişinin merakla sorguladığı KGM personel alımı sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, KGM yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
KGM personel alımı sonuçları, binlerce kişinin merakla sorguladığı konular arasında yer alıyor. Karayolları bünyesine yapılacak olan alımlar için KPSS puanlarıyla başvuruda bulunan vatandaşlar, KGM personel alımı sonuçları sorgulamalarına başladı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, bazı bilgiler
KGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin son başvurusunu 16 Temmuz tarihinde aldığı KGM sonuçları, adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM, KGM tercih sonuçları için herhangi bir tarih açıklamasında bulunmadı.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Karayolları Genel Müdürlüğünce atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.
ATAMA NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların
atamaları yapılmayacaktır.
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