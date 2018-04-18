Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 2018/3 tercihleri ile alınan personel alımı başvuruları, merak konusu olmaya devam ediyor. 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından açıklama tarihi konusunda herhangi bir detay verilmeyen müraacatların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, KGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, vatandaşların merak ettiği bazı bilgiler

KGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Sonuçlar hakkında duyuru geldiği anda detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

Yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda

verilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar hizmet sözleşmelerinin hazırlanması için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (http://www.kgm.gov.tr) öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA ATANMA



ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır