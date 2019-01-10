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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-APimages
10.01.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Karayılan telsizden duyurdu! Hain planları ortaya çıktı

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Karayılan telsizden duyurdu! Hain planları ortaya çıktı

PKK terör örgütü elebaşılarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın hazırladığı ve sözde Halk Savunma Merkez Karargahı tarafından 29 Aralık 2018'de örgüt kadrolarına telsizden iletilen talimatlar, örgütün girdiği çıkmazdan kurtulmak için büyük çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyor.

AA muhabirinin güvenlik ve istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre, özellikle son 2 yılda yurt içi ve dışında güvenlik güçlerince aralıksız sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde lider kadrosunda yer alan isimlerin de bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirilen ve eleman temininde güçlük çeken PKK, örgüt içindeki eylemsizliği sonlandırmak amacıyla yeni çıkış noktaları arıyor. Amacına ulaşmak için büyükşehirlerde eylemler yapmaya çalışan bölücü terör örgütü, silahlı eylemlerin yanı sıra farklı taktik arayışından da vazgeçmiyor.

Talimatlar telsizden iletildi

PKK elebaşılarından "Cemal" kod adlı Murat Karayılan'ın hazırladığı ve sözde Halk Savunma Merkez Karargahı tarafından 29 Aralık 2018'de örgüt kadrolarına telsizden iletilen talimatlar, örgütün girdiği çıkmazdan kurtulmak için büyük çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyor. Talimatta örgütün kuruluşunun 41. yılı yeni bir sürecin başlangıcı olarak nitelendirilirken bu sürecin sonunda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözde "tecridin" kaldırılmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Ayrıca söz konusu tarih itibarıyla "direniş" başlatıldığı iddia edilerek, tüm teröristler bu amaç doğrultusunda eyleme çağrılıyor. Öte yandan, talimatta Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 31 Ocak'tan bu yana Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, PKK'nın emriyle 7 Kasım 2018'de başladığı açlık grevine işaret ediliyor. Güven'in, eylemi kendi inisiyatifiyle başlattığını öne süren PKK, sahiplendiği açlık grevini örgüt içinde eylemsizliğin sonlandırılması ve terör örgütü üyelerinin harekete geçirilmesi için başlangıç noktası görüyor.

Teröristlere iletilen talimatlarda söz konusu açlık grevi, bir taraftan sözde direnişin başlangıcı olarak nitelendirilirken diğer taraftan da 2019'a "toplumsal direniş atmosferinde girildiği" iddiasıyla teröristler motive edilmeye çalışılıyor. Güvenlik uzmanları, bu durumu, "PKK'nın içinde bulunduğu çıkmazı aşmak için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeniden muhatap olarak alınmasını stratejik hedef haline getirdiği" şeklinde yorumluyor.

Uzmanlar, PKK'nın bir yandan terör saldırılarıyla kaos ortamı oluşturmayı diğer yandan da kitle hareketi başlatmayı planladığına dikkati çekiyor. PKK'nın kitle hareketleri başlatmak için HDP ve diğer oluşumlarına rol biçtiğini belirten güvenlik uzmanları, bunun bir yolu olarak terör örgütünün açlık grevi eylemlerini denediğini ifade ediyor.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (10.01.2019) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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