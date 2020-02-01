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Sedat İSKENDEROĞLU- Ufuk AKTUĞ (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 13:13,Son Güncelleme:/

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

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Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

HATAY'ın Dörtyol ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.

Akdeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki 'Mustafa Kemal I' adlı kargo gemisi, dün Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken sürüklendi. Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebata Dörtyol Belediyesi ekipleri kumanya desteği sağladı.

Liman Başkanlığı'nın dün bulunduğu noktadan 10 metre denize doğru sürüklenen geminin kurtarılması için hava şartlarının düzelmesini beklediği bildirildi. Gemiyi çekmek için bölgeye römorkör gönderileceği de kaydedildi.

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