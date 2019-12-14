Karatay hakkında suç duyurusu: Fiyatları etkiledi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) adına Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde Karatay’ın TCK’nın 237’nci maddesinde düzenlenen ‘fiyatları etkileme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

‘SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ’

- Suç duyurusunun ardından yapılan basın açıklamasında, Karatay’ın sözlerinin üzerine satışların yüzde 30 düştüğü belirtildi. Ramazan Bingöl, basın açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye’de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye’de iş o hale geldi ki bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan, milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Ve dolayısıyla aynı zamanda Türkiye’nin de ekonomisi etkileniyor. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak, bu bakanlıklar, bu devlet, bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım. Sadece Canan Karatay Hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta.”