Karasu Çayı’nın neden siyah aktığı belli oldu
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde bulunan Karasu Çayı’nın renginin siyaha dönüşmesine yol açan kirliliğin atıklardan kaynaklandığı belirlendi.
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaşanan kirliliği ilişkin uzman ekiplerin kontrollerde bulunduğu bildirildi.
Yapılan inceleme sonrasında kirliliğin Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden gelen atıklardan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz İslahiye ilçesi sınırları içerisinden geçmekte olan Karasu Deresindeki su kirliliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları tarafından kontrol edilmiş olup kirliliğin Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi tarafından gelen atıklar nedeniyle kaynaklandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yapılan görüşmeler neticesinde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelemeler devam etmekte sonucuyla alakalı kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."
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