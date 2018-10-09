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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.10.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Karargahta inanılmaz olay! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

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Karargahta inanılmaz olay! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

NATO Tatbikatı'nda görevli Arnavut sivil kadın personeli, kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla görüntüleyen 20 yıllık subay Orhan İ. hakkında 'özel hayatın gizliliğinin ihlal etmek' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkacak olan Orhan İ. kendisini "Merakıma yenik düştüm. Yerdeki idrar birikintisini kontrol ediyordum" diye savundu.

3. Kolordu Komutanlığı ev sahipliğinde geçen yıl düzenlenen NATO tatbikatında karargah Emniyet Subayı Orhan İ.(41) , 5 Aralık günü tatbikat alanında kadınlar tuvaletiyle yan yana bulunan erkekler tuvaletine girdi. Kısa süre sonra kadınlar tuvaletine NATO'da sivil personel olarak görev yapan Arnavutluk vatandaşı Rusi K. (35) geldi. Genç kadın, iki tuvaleti birbirinden ayıran kabinin alt kısmından bir cep telefonuyla görüntüsünün alındığını fark etti.

"Hey!" diye bağırıp duvara vuran genç kadın hemen tuvaletten çıktı. Rusi K. tuvaletten koşarak kaçan kişinin yakalanması için koridorda bulunan arkadaşlarından yardım istedi. Ancak görüntü alan kişi yakalanamadı.

KAMERALARDAN BULDULAR

Yetkililere durumu anlatan Rusi K. kamera kayıtlarından kaçan kişinin Orhan İ. olduğunu tespit etti. Orhan İ., askeri yüksek disiplin kuruluna ifade verdi. Soruşturma grubu oluşturulmasının ardından olay savcılığa taşındı. Savcılık, 20 yıllık subay olan Orhan İ. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılığın uzlaşma teklifine iki taraf da ret yanıtı verdi.

NRDC-T Komutanı'nın da ziyaret ederek bilgi aldığı İzmir NATO Gücü Karargahı'nda görevli Rusi K., ifadesinde, "Kadın tuvaletini erkek tuvaletinden ayıran ve yerden biraz yukarıda asılı olan paravanın altında kayıt yapan bir telefon gördüm. Duvara hızla vurup bağırdım. Telefon hızla geri çekildi" dedi. Tuvaletten çıkarak arkadaşlarından yardım istediğini anlatan Rusi K., "Koşarken saklanmak için eğilen şüpheli koridorun sonuna yaklaşmıştı. Binadan hızla uzaklaştığı kamera kayıtlarından görüldü. NRDC-T Komutanı gelerek soruşturma başlattı" diye konuştu.

'SIZINTI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN TUTTUM'

Tuvalette telefonunu düşürdüğünü bu sırada yerde idrar birikintisi gördüğünü ileri süren Orhan İ.'nin ise “Emniyet subayı olmam nedeniyle idrar birikintisinin kaynağını araştırdım" dediği öğrenildi.. Orhan İ. ifadesinde "Telefonumu kapalı konumda, siyah ekranına bir görüntü yansıyacağını düşünerek, sızıntı olup olmadığını denetlemek için kabinin altına tuttum. Fakat telefonumu kabinin yan tarafına geçirmedim. Zaten orada birinin olduğunu da düşünmüyordum. İngilizce konuşan bir kadın bağırıp yardım istedi. Durumu açıklayamam diye olay yerinden ayrıldım" şeklinde konuştu.

'MERAKIMA YENİK DÜŞTÜM'

O anlık merakına yenik düştüğünü belirten Orhan İ., "Yaşım ve tecrübem gereği böyle bir olayın içinde olmamam gerektiğini biliyorum. Sadece kontrol etmek masadıyla yaptığım bir davranıştı. Suçsuzum" dedi. Orhan İ. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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