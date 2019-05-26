‘Kararda korsan gerekçeler var’

hukuki değil siyasi

“YSK 16 gün uğraştı, ancak çalınan minareye bir türlü kılıfı bulamadı. 1950’den beri oluşan tüm seçim hukuku ve içtihatları çöpe atıldı. Kısa kararda sadece memur sandık başkanlarının eksikliğiydi, biz de buna ilişkin maddi kanıtların yer almasını bekliyorduk ancak kararda korsan gerekçelerle karşılaştık. AK Parti’nin 7 Mayıs tarihli broşüründeki oy döküm cetvelleri ile ilgili ifade de karara girmiş. Sonuç itibariyle kararın gerekçesiz olduğu, hukuki değil siyasi bir metin olduğu ortaya çıkmış oldu. Kararda memur olmayan sandık başkanlarının seçim neticesine nasıl tesir ettiklerine dair tek bir somut kanıt da yok, bunu adı sandık darbesidir. Sandık darbesine giden yolun taşlarını döşeyen YSK Başkanı bile ‘artık yeter; sandık kurulları seçimin neticesine tesir etmedi’ diyor. Siyasi ortaklarıyla birlikte çıksınlar seçim meydanlarına, bakalım bu iftiralarını kaç ki şi dinleyip alkışlayacak, kul hakkı yiyerek kaç miting yapabilecekler. -

FATURA 82 MİLYONA ÇIKIYOR

Bu darbenin faturası 82 milyona çıkıyor. Bu 52 günde TL yüzde 10 değer yitirdi, faizler 5 puan artıp yüzde 26 oldu, risk primleri kriz seviyesi olan 500 puanı geçti, bunun nedeni sandıkla gelenin sandıkla gitmeyeceğini düşündüren İstanbul seçimleri. Yatırımcı bu ülkede hukuk yok daha da gelmem demeye başladı. Borsadaki şirketlerin değer kaybı 186 milyar TL, tüketici güveni tarihi diplerde, işsiz sayımız dünyada 97 ülkenin nüfusundan daha fazla, işsiz insanlarımızın artık dayanacak hali de kalmadı, yaşamlarına son veriyorlar. Staj verilecek gençleri çalışıyor gösterip işsizlik meselesini çözdük diyecekler. Emirle demirle manipülasyonla ekonomi yürümez. Memlekette yatırım ve üretim yapacak iştah bırakmadılar.

SEÇİM MAYINI MIYDI?

(İmam sandık başkanları) İmamlar da 657’ye dahiller, bir itirazımız olmaz. (Yeni sandık başkanları arasında da memur olmayanların bulunduğu iddiaları için Binali Yıldırım’ın, ‘itiraz etsinler’ açıklaması) Biz tabii ki itiraz edeceğiz. Ama Binali Bey’in söylediği bu laf gerçekten ilginç. Demek ki onlar itiraz etmeyecekler, kaybederlerse masada yine aynı iddiaları dile getirerek seçimi kapabilmek için bunu kullanacaklar. Seçimde memur olmayan başkanları nereden tespit ettiler, bir anda bunlar nasıl ortaya çıktı, bir önceki seçimde konulmuş mayınlar mıydı bunlar, seçimi kaybedince de ortaya çıkarıldı.” ◊ ANKARA