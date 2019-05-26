‘Kararda korsan gerekçeler var’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Kararda korsan gerekçeler var’
GeriGündem ‘Kararda korsan gerekçeler var’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kararda korsan gerekçeler var’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Kararda korsan gerekçeler var’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın İstanbul seçimiyle ilgili iptal kararındaki gerekçeler için, “Oy değil mazbata çalındı itirafı” tepkisini verdi. Karardaki gerekçeler için ‘korsan’ ifadesini de kullanan Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

hukuki değil siyasi

“YSK 16 gün uğraştı, ancak çalınan minareye bir türlü kılıfı bulamadı. 1950’den beri oluşan tüm seçim hukuku ve içtihatları çöpe atıldı. Kısa kararda sadece memur sandık başkanlarının eksikliğiydi, biz de buna ilişkin maddi kanıtların yer almasını bekliyorduk ancak kararda korsan gerekçelerle karşılaştık. AK Parti’nin 7 Mayıs tarihli broşüründeki oy döküm cetvelleri ile ilgili ifade de karara girmiş. Sonuç itibariyle kararın gerekçesiz olduğu, hukuki değil siyasi bir metin olduğu ortaya çıkmış oldu. Kararda memur olmayan sandık başkanlarının seçim neticesine nasıl tesir ettiklerine dair tek bir somut kanıt da yok, bunu adı sandık darbesidir. Sandık darbesine giden yolun taşlarını döşeyen YSK Başkanı bile ‘artık yeter; sandık kurulları seçimin neticesine tesir etmedi’ diyor. Siyasi ortaklarıyla birlikte çıksınlar seçim meydanlarına, bakalım bu iftiralarını kaç ki şi dinleyip alkışlayacak, kul hakkı yiyerek kaç miting yapabilecekler. -

FATURA 82 MİLYONA ÇIKIYOR

Bu darbenin faturası 82 milyona çıkıyor. Bu 52 günde TL yüzde 10 değer yitirdi, faizler 5 puan artıp yüzde 26 oldu, risk primleri kriz seviyesi olan 500 puanı geçti, bunun nedeni sandıkla gelenin sandıkla gitmeyeceğini düşündüren İstanbul seçimleri. Yatırımcı bu ülkede hukuk yok daha da gelmem demeye başladı. Borsadaki şirketlerin değer kaybı 186 milyar TL, tüketici güveni tarihi diplerde, işsiz sayımız dünyada 97 ülkenin nüfusundan daha fazla, işsiz insanlarımızın artık dayanacak hali de kalmadı, yaşamlarına son veriyorlar. Staj verilecek gençleri çalışıyor gösterip işsizlik meselesini çözdük diyecekler. Emirle demirle manipülasyonla ekonomi yürümez. Memlekette yatırım ve üretim yapacak iştah bırakmadılar.

SEÇİM MAYINI MIYDI?

(İmam sandık başkanları) İmamlar da 657’ye dahiller, bir itirazımız olmaz. (Yeni sandık başkanları arasında da memur olmayanların bulunduğu iddiaları için Binali Yıldırım’ın, ‘itiraz etsinler’ açıklaması) Biz tabii ki itiraz edeceğiz. Ama Binali Bey’in söylediği bu laf gerçekten ilginç. Demek ki onlar itiraz etmeyecekler, kaybederlerse masada yine aynı iddiaları dile getirerek seçimi kapabilmek için bunu kullanacaklar. Seçimde memur olmayan başkanları nereden tespit ettiler, bir anda bunlar nasıl ortaya çıktı, bir önceki seçimde konulmuş mayınlar mıydı bunlar, seçimi kaybedince de ortaya çıkarıldı.” ◊ ANKARA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
"Biz medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz"
Görüntüler şoke etmişti... Açıklama geldi
Taksici dehşet saçtı... Kanlı infaz
PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde