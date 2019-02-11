Karar verildi! Banyoda doğurduğu bebeğini boğarak öldürmüştü...
Evinin banyosunda dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde evlerinin banyosunda doğurduğu kız bebeğini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.B'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen T.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
9 Şubat'ta Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan T.B. evlerinin banyosunda doğurduğu kız bebeğini boğduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
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