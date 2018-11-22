Karar hoşunuza gitmeyebilir ama bağlayıcı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:
(AİHM’nin Demirtaş kararı) AİHM Türkiye’nin tanıdığı ve kararlarının bağlayıcı olduğu bir mahkeme. Biz Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerindeniz. Bizim de Anayasa’da tanıdığımız bir mahkemenin kararlarına, ‘Bağlayıcı değildir, nereden çıkardınız’ gibi ifadelerle karşı çıkmak doğru değildir. Mahkemenin verdiği karar hoşunuza gitmeyebilir, karar bağlayıcıdır. AİHM’nin kararları ne kadar bağlayıcı ise Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu kararlar da o kadar bağlayıcıdır. Sayın Erdoğan’a hatırlatmak lazım. AİHM’nin kararlarıyla ilgili bir sıkıntısı var idiyse kendisi neden AİHM’ye başvurdu?
Bizim HDP’yle resmi bir görüşmemiz yok. Saadet Partisi’yle önümüzdeki günlerde bir randevu olacağını söylüyoruz. İYİ Parti’yle görüşülüyor. (Saadet Partisi’yle bir görüşme olacak mı) Önümüzdeki günlerde bir randevu talebimiz olacak. Genel başkan düzeyinde olacak.
Biz Mansur Yavaş’ın adaylığını açıklamış değiliz. CHP, özel bir angajman içinde olduğunu beyan etmiş de değil. Partili arkadaşlarımızın bir kısmının görüşlerini söylemesi kadar anlaşılır bir durum yok. Bu konuda bir netleşme yok. Cengiz Topel Yıldırım da aynı kategoride saygın bir arkadaşımız ama bir netleşme yok.
İYİ Parti ile görüşmeler yapılıyor. Bir işbirliği çerçevesi oluşacak mı, oluşmayacak mı bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Umarız olumlu bir süreç ortaya çıkar.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle