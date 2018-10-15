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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA(DHA)
15.10.2018 - 20:45, Son Güncelleme:

Karar çıktı genç kız sinir krizi geçirdi

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Karar çıktı genç kız sinir krizi geçirdi

MUĞLA’da, kendisi gibi üniversite öğrencisi kız arkadaşı Tuğçe K.’yi (23) ’kıskançlık’ yüzünden çıkan tartışmada, karnından bıçakla yaralayıp, dalağını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan 27 yaşındaki Hüseyin G.,ÿ6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hüseyin G., pişmanlığı, yargılama sürecindeki davranışları, gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği süreler ile verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliye edilirken, genç kız ise kararın ardından sinir krizi geçirdi.

Olay geçen temmuz ayında Menteşe ilçesi, Kötekli Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında yürüyüşe çıkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin G.ÿile aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi olan kız arkadaşı Tuğçe K. arasında, iddiaya göre, ’kıskançlık’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Hüseyin G., üzerinde taşıdığı bıçakla genç kızı karnından yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe K., ilk yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Tuğçe K.’nin dalağı alındı.

DENK GELDİĞİNİ FARK ETMEDİM

Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin G.,sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hüseyin G., hakkında, ’vasıflı bıçakla yaralama’ suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Hüseyin G.ÿile mağdur Tuğçe K. ve avukatlar hazır bulundu. Son savunmasını yapan Hüseyin G., "Elimdeki bıçağın Tuğçe’ye denk geldiğini fark etmedim. Kesinlikle bilerek ve isteyerek hiçbir şey yapmadım. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 6 yıl 8 ay hapis cezası verdiği Güney’i, pişmanlığını, yargılama sürecindeki davranışlarını, gözaltı ile tutukluğundaki geçirdiği süreler ile verilen ceza miktarını da dikkate alarak tahliye etti.

GENÇ KIZ KARARIN ARDINDAN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Karardan sonra duruşma salonundan ayrılan Tuğçe K., adliye bahçesinde sinir krizi geçirdi. Genç kız olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (15.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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